В Нацбанке рассказали, как повышение учетной ставки отразится на депозитах

"После предыдущего повышения учетной ставки, выросли преимущественно процентные ставки на краткосрочные депозиты (3-6 месяцев), а некоторые банки наоборот их снизили. В общем, пока мы видим, что банки ожидают снижения учетной ставки в будущем, поэтому, например на долгосрочные депозиты ставки вообще не изменяются. В целом мы не ожидаем существенных изменений", - заявил он.

Как отметил Сологуб, украинская банковская система выходит из кризиса, растет кредитование.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку.