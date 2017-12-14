В Нацбанке рассказали, как повышение учетной ставки отразится на депозитах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк не ожидает существенных изменений процентных ставок депозитов, после повышения учетной ставки НБУ до 14,5%. Об этом сообщил на брифинге на решения Правления НБУ по монетарной политике заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНН.
"После предыдущего повышения учетной ставки, выросли преимущественно процентные ставки на краткосрочные депозиты (3-6 месяцев), а некоторые банки наоборот их снизили. В общем, пока мы видим, что банки ожидают снижения учетной ставки в будущем, поэтому, например на долгосрочные депозиты ставки вообще не изменяются. В целом мы не ожидаем существенных изменений", - заявил он.
Как отметил Сологуб, украинская банковская система выходит из кризиса, растет кредитование.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку.