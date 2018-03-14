У Нацбанку розповіли про дизайн нових гривневих монет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень матимуть сріблястий колір, будуть невеликими та зручними, а також на них будуть зображені портрети відомих українців, як і на банкнотах. Про це розповів директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Нові обігові монети матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків. Працюючи над їх дизайном, ми вирішили бути послідовними та зберегти портрети видатних українських особистостей, які зображені на відповідних банкнотах. На реверсі монети номінальною вартістю 1 гривня зображено портрет князя Володимира Великого; 2 гривні — князя Ярослава Мудрого; 5 гривень — гетьмана Богдана Хмельницького; 10 гривень — гетьмана Івана Мазепи”, — повідомив В.Зайвенко.
На аверсі всіх монет зображено малий Державний герб України (тризуб), номінал, назву країни-емітента (Україна) в обрамленні давньоруського орнаменту.
Також він зазначив, що серед елементів захисту монети, які треба використовувати при візуальному та тактильному контролі її справжності, − дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.
Нагадаємо, раніше у НБУ пояснили, що потреба у запровадженні нових обігових монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень виникла у зв’язку із розвитком безготівкових розрахунків зокрема.