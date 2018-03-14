В Нацбанке рассказали о дизайне новых гривневых монет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен будут серебристого цвета, небольшими и удобными, а также на них будут изображены портреты известных украицев, как и на соответствующих банкнотах. Об этом рассказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“Новые оборотные монеты будут иметь серебристый цвет, будут небольшими, легкими и удобными для расчетов. Работая над их дизайном, мы решили быть последовательными и сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 гривна изображен портрет князя Владимира Великого; 2 гривны — князя Ярослава Мудрого; 5 гривен — гетмана Богдана Хмельницкого; 10 гривен — гетмана Ивана Мазепы”, - сообщил В.Зайвенко.
На аверсе всех монет изображен малый Государственный герб Украины (трезубец), номинал, название страны-эмитента (Украина) в обрамлении древнерусского орнамента.
Также он отметил, что среди элементов защиты монеты, которые надо использовать при визуальном и тактильном контроле ее подлинности, — дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.
Напомним, ранее в НБУ объяснили, что потребность во внедрении новых оборотных монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен возникла в связи с развитием безналичных расчетов в частности.