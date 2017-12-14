У Нацбанку пояснили, як підвищення мінімалки позначилось на інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Підвищення рівня мінімальної зарплати додало до зростання рівня інфляції 2 процентні пункти. Про це повідомив на брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.
“Дійсно, за попередніми підсумками року інфляція перевищила прогнозовану. Була низка факторів, які цьому сприяли: цінові шоки, зростання імпорту, підвищення мінімалки. Зокрема, останнє, додало 2 відсоткові пункти до рівня інфляції”, — сказав він.
Водночас, за словами Д.Сологуба, зростання мінімальних зарплат мало й позитивних ефект — відбулась детінізація зарплат, а, як результат, зросли надходження до бюджету.
“Підвищення мінімалки і соціальних стандартів має відбуватись на загальному зростанні продуктивності економіки”, — наголосив заступник голови НБУ.
Як повідомляв УНН, НБУ спрогнозував збільшення темпів інфляції на кінець 2017 року.