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У Нацбанку пояснили, як підвищення мінімалки позначилось на інфляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Підвищення рівня мінімальної зарплати додало до зростання рівня інфляції 2 процентні пункти. Про це повідомив на брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.

“Дійсно, за попередніми підсумками року інфляція перевищила прогнозовану. Була низка факторів, які цьому сприяли: цінові шоки, зростання імпорту, підвищення мінімалки. Зокрема, останнє, додало 2 відсоткові пункти до рівня інфляції”, — сказав він.

Водночас, за словами Д.Сологуба, зростання мінімальних зарплат мало й позитивних ефект — відбулась детінізація зарплат, а, як результат, зросли надходження до бюджету.

“Підвищення мінімалки і соціальних стандартів має відбуватись на загальному зростанні продуктивності економіки”, — наголосив заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНН, НБУ спрогнозував збільшення темпів інфляції на кінець 2017 року.

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