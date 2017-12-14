В Нацбанке пояснили, как повышение минималки сказалось на инфляции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Повышение уровня минимальной зарплаты добавило к росту уровня инфляции 2 процентных пункта. Об этом сообщил на брифинге по поводу решения правления НБУ по монетарной политике заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНН.
"Действительно, по предварительным итогам года инфляция превысила прогнозируемую. Был ряд факторов, которые этому способствовали: ценовые шоки, рост импорта, повышение минималки. В частности, последнее добавило 2 процентных пункта до уровня инфляции", - сказал он.
Однако, по словам Д.Сологуба, рост минимальных зарплат принес и положительных эффект - состоялась детенизация зарплат, а, как результат, выросли поступления в бюджет.
"Повышение минималки и социальных стандартов должно происходить на общем росте производительности экономики", - подчеркнул заместитель председателя НБУ.
Как сообщал УНН, НБУ прогнозирует увеличение темпов инфляции на конец 2017 года.