У Нацбанку бачать потенціал у кредитуванні малого та середнього бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національний банк України через кілька місяців почне публікувати статистику кредитування малого і середнього бізнесу. Про це в ході Першого фінансового ярмарку зазначив директор Департаменту монетарної політики НБУ Сергій Миколайчук, передає кореспондент УНН.
"У нас раніше не було і немає до сих пір ще статистики по кредитуванню малого і середнього бізнесу. Приблизно через декілька місяців ми почнемо вже збирати цю статистику і публікувати її на сайті, щоб більш ефективно відображати ті тенденції, які відбуваються в діяльності банківської системи і фінансового сектору загалом", - заявив С.Миколайчук.
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За його словами, за результатами стрес-тестування фінансового стану банків НБУ отримав висновки, що ті банки, які кредитували малий та середній бізнес мали набагато кращий фінансовий стан, ніж ті, які працювали за іншими моделями.
"Ми теж бачимо тенденцію, що багато банків переорієнтовуються на малий і середній бізнес, це логічно", - сказав С.Миколайчук.
Він додав, що малі та середні підприємці мають набагато кращий показник повернення боргів, ніж усі інші.
"Враховуючи суттєву недокредитованість малого і середнього бізнесу, порівняно з європейськими цифрами ми бачимо великий потенціал у цьому напрямку", - зазначив С.Миколайчук.