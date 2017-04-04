В Нацбанке видят потенциал в кредитовании малого и среднего бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальный банк Украины через несколько месяцев начнет публиковать статистику кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе Первого финансового ярмарка отметил директор Департамента монетарной политики НБУ Сергей Миколайчук, передает корреспондент УНН.
"У нас раньше не было и нет до сих пор еще статистики по кредитованию малого и среднего бизнеса. Примерно через несколько месяцев мы начнем уже собирать эту статистику и публиковать ее на сайте, чтобы более эффективно отражать те тенденции, которые происходят в деятельности банковской системы и финансового сектора в целом", - заявил С.Миколайчук.
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По его словам, по результатам стресс-тестирования финансового состояния банков НБУ получил выводы, что те банки, которые кредитовали малый и средний бизнес имели гораздо лучшее финансовое состояние, чем те, которые работали по другим моделям.
"Мы тоже видим тенденцию, что многие банки переориентируются на малый и средний бизнес, это логично", - сказал С.Миколайчук.
Он добавил, что малые и средние предприниматели имели гораздо лучший показатель возврата долгов, чем все остальные.
"Учитывая существенную недокредитованность малого и среднего бизнеса, по сравнению с европейскими цифрами мы видим большой потенциал в этом направлении", - отметил С.Миколайчук.