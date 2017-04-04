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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81320 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112112 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170479 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125442 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122337 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115494 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106312 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107393 просмотра

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В Нацбанке видят потенциал в кредитовании малого и среднего бизнеса

В Нацбанке видят потенциал в кредитовании малого и среднего бизнеса

Киев  •  УНН

 • 14326 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальный банк Украины через несколько месяцев начнет публиковать статистику кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе Первого финансового ярмарка отметил директор Департамента монетарной политики НБУ Сергей Миколайчук, передает корреспондент УНН.

"У нас раньше не было и нет до сих пор еще статистики по кредитованию малого и среднего бизнеса. Примерно через несколько месяцев мы начнем уже собирать эту статистику и публиковать ее на сайте, чтобы более эффективно отражать те тенденции, которые происходят в деятельности банковской системы и финансового сектора в целом", - заявил С.Миколайчук.

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По его словам, по результатам стресс-тестирования финансового состояния банков НБУ получил выводы, что те банки, которые кредитовали малый и средний бизнес имели гораздо лучшее финансовое состояние, чем те, которые работали по другим моделям.

"Мы тоже видим тенденцию, что многие банки переориентируются на малый и средний бизнес, это логично", - сказал С.Миколайчук.

Он добавил, что малые и средние предприниматели имели гораздо лучший показатель возврата долгов, чем все остальные.

"Учитывая существенную недокредитованность малого и среднего бизнеса, по сравнению с европейскими цифрами мы видим большой потенциал в этом направлении", - отметил С.Миколайчук.

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