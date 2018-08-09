У Нацагентстві державної служби розповіли, скільки в Україні державних службовців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станом на 1 липня 2018 року в Україні налічувалось понад 240 тисяч державних службовців. Про це повідомляється у Facebook Національного агентства з питань державної служби, передає УНН.
"Станом на 01.07.2018 – кількість посад державної служби за штатним розписом становить – 240 473 осіб; фактично працює державних службовців – 206 707 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у державній службі зайнятості повідомляли, що найнижчі зарплати, які пропонують роботодавці у вакансіях, що надходять до Державної служби зайнятості, фіксуються у медсестер, продавців, водіїв, швачок.
Як повідомлялось, УНН вирішив перевірити, які заробітні плати пропонують у різних сферах приватні роботодавці у столиці та великих містах.