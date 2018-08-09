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В Нацагентстве государственной службы рассказали, сколько в Украине государственных служащих

Киев • УНН

 • 14244 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 1 июля 2018 года в Украине насчитывалось более 240 000 государственных служащих. Об этом сообщается в Facebook Национального агентства по вопросам государственной службы, передает УНН.

В Нацагентстве государственной службы рассказали, сколько в Украине государственных служащих

"По состоянию на 01.07.2018 - количество должностей государственной службы по штатному расписанию составляет - 240 473 человек; фактически работает государственных служащих - 206 707 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в государственной службе занятости сообщали, что низкие зарплаты, которые предлагают работодатели на вакансиях, поступающих в Государственную службу занятости, фиксируются у медсестер, продавцов, водителей, швей.

Как сообщалось, УНН решил проверить, какие заработные платы предлагают в различных сферах частные работодатели в столице и крупных городах.

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