У НАТО підтвердили візит Столтенберга до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Речник НАТО підтвердив візит Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга до Києва, повідомляє dpa, пише УНН.
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"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва в четвер, повідомив dpa речник НАТО", - пише видання.
Раніше
ЗМІ повідомили, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва.
Довідково
Відносини між Україною і НАТО почали розвиватися ще на початку 90-х років і відтоді стали одним з найбільш значущих партнерств НАТО, вказують в Альянсі. Починаючи із 2014 року, у зв’язку з незаконною анексією Криму росією, співробітництво між Україною і НАТО у низці ключових галузей було активізовано. Від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році як НАТО, так і держави-члени Альянсу надають Україні допомогу на безпрецедентному рівні.