В НАТО подтвердили визит Столтенберга в Киев

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"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев в четверг, сообщил dpa спикер НАТО", - пишет издание.

Ранее

СМИ сообщили, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев.

Справочно

Отношения между Украиной и НАТО начали развиваться еще в начале 90-х годов и стали одним из наиболее значимых партнерств НАТО, указывают в Альянсе. Начиная с 2014 года, в связи с незаконной аннексией Крыма россией, сотрудничество между Украиной и НАТО в ряде ключевых областей было активизировано. С начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году как НАТО, так и государства-члены Альянса оказывают Украине помощь на беспрецедентном уровне.