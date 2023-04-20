В НАТО подтвердили визит Столтенберга в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Спикер НАТО подтвердил визит Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев, сообщает dpa, пишет УНН.
Цитата
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев в четверг, сообщил dpa спикер НАТО", - пишет издание.
Ранее
СМИ сообщили, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев.
Справочно
Отношения между Украиной и НАТО начали развиваться еще в начале 90-х годов и стали одним из наиболее значимых партнерств НАТО, указывают в Альянсе. Начиная с 2014 года, в связи с незаконной аннексией Крыма россией, сотрудничество между Украиной и НАТО в ряде ключевых областей было активизировано. С начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году как НАТО, так и государства-члены Альянса оказывают Украине помощь на беспрецедентном уровне.