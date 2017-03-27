У НАТО перенесли дату зустрічі голів МЗС на 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Північноатлантичному альянсі вирішили змінити дату зустрічі голів МЗС країн-членів та перенести її на 31 березня, передає УНН з посиланням на сайт НАТО.
"Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ буде проходити в штаб-квартирі НАТО в п'ятницю, 31 березня 2017", - йдеться в повідомленні альянсу.
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Зазначається, що головуватиме на засіданні генсек НАТО Йєнс Столтенберг.
Як повідомляв УНН, у Північноатлантичному альянсі планують протягом трьох років витратити 3 млрд євро на супутниковий зв'язок та на комп'ютерні технології.