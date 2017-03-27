В НАТО перенесли дату встречи глав МИД на 31 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Североатлантическом альянсе решили изменить дату встречи глав МИД стран-членов и перенести ее на 31 марта, передает УНН со ссылкой на сайт НАТО.
"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел будет проходить в штаб-квартире НАТО в пятницу, 31 марта 2017", - говорится в сообщении альянса.
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Отмечается, что председательствовать на заседании будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Как сообщал УНН, в Североатлантическом альянсе планируют в течение трех лет потратить 3 млрд евро на спутниковую связь и на компьютерные технологии.