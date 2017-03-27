В НАТО перенесли дату встречи глав МИД на 31 марта

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел будет проходить в штаб-квартире НАТО в пятницу, 31 марта 2017", - говорится в сообщении альянса.

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Отмечается, что председательствовать на заседании будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщал УНН, в Североатлантическом альянсе планируют в течение трех лет потратить 3 млрд евро на спутниковую связь и на компьютерные технологии.