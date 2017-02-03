У НАТО отримали фейкового листа нібито від П.Порошенка - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Альянс нещодавно отримав підробленого електронного листа нібито від українського Президента Петра Порошенка. Про це з посиланням на офіційного представника альянсу Оана Лунгеску повідомляють РІА "Новости", передає УНН.
“Електронний лист, спрямований нібито від імені Президента Порошенка, був нещодавно відправлений у НАТО, і його негайно було ідентифіковано, як підробку”, — повідомила Оана Лунгеску.
У свою чергу, Володимир Кузнєцов, відомий як російський пранкер Вован, заявляє, що розмовляв з генсеком НАТО по телефону від імені Петра Порошенка.
“Досить зробити експертизу, щоб переконатися, що це він. Голос можна впізнати із запису”, — зазначив А.Кузнєцов.
У свою чергу, Оана Лунгеску заперечила заяву панкера, щодо телефонної розмови.
“... ніякої телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО не було, будь-який аудіозапис є підробкою”, — сказала О.Лунгеску.
Як повідомляв УНН, 17 листопада російський пранкер Вован (Володимир Кузнєцов) на своїй сторінці у Facebook опублікував запис “розмови” Президента України Петра Порошенка з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.