В НАТО получили фейковое письмо якобы от П.Порошенко - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 19409 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 88939 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 31076 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 89977 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 151006 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 147322 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 152230 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158968 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167637 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140424 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 44695 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 42457 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 45515 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 40261 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 39625 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 40751 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 88970 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 226392 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 279674 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 479494 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 3522 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 40141 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 39475 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 53230 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74689 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В НАТО получили фейковое письмо якобы от П.Порошенко - СМИ

Киев • УНН

 • 10118 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Альянс недавно получил поддельное электронное письмо якобы от украинского Президента Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на официального представителя альянса Оану Лунгеску сообщает РИА "Новости", передает УНН.

В НАТО получили фейковое письмо якобы от П.Порошенко - СМИ

"Электронное письмо, направленное якобы от имени Президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО, и его немедленно идентифицировали как подделку", - сообщила Оана Лунгеску.

В свою очередь, Владимир Кузнецов, известный как российский пранкеры Вован, заявляет, что разговаривал с генсеком НАТО по телефону от имени Петра Порошенко.

"Достаточно сделать экспертизу, чтобы убедиться, что это он. Голос можно узнать из записи", - отметил А.Кузнецов.

В свою очередь, Оана Лунгеску опровергает заявление панкера о телефонном разговоре.

"... Никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой", - сказала О.Лунгеску.

Как сообщал УНН, 17 ноября российский пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) на своей странице в Facebook опубликовал запись "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.34
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.28