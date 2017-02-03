В НАТО получили фейковое письмо якобы от П.Порошенко - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Альянс недавно получил поддельное электронное письмо якобы от украинского Президента Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на официального представителя альянса Оану Лунгеску сообщает РИА "Новости", передает УНН.
"Электронное письмо, направленное якобы от имени Президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО, и его немедленно идентифицировали как подделку", - сообщила Оана Лунгеску.
В свою очередь, Владимир Кузнецов, известный как российский пранкеры Вован, заявляет, что разговаривал с генсеком НАТО по телефону от имени Петра Порошенко.
"Достаточно сделать экспертизу, чтобы убедиться, что это он. Голос можно узнать из записи", - отметил А.Кузнецов.
В свою очередь, Оана Лунгеску опровергает заявление панкера о телефонном разговоре.
"... Никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой", - сказала О.Лунгеску.
Как сообщал УНН, 17 ноября российский пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) на своей странице в Facebook опубликовал запись "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.