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У НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства

У НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства в Альянсі. Про це йдеться в декларації учасників саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН.

"Незалежна, суверенна та стабільна Україна, яка твердо дотримується принципів демократії та верховенства права, є запорукою євроатлантичної безпеки. Ми твердо переконані в тому, що Україна має право самостійно вирішувати власний майбутній та зовнішньополітичний курс, без втручання ззовні. Зважаючи на переосмислення українських прагнень до членства в НАТО, ми керуємось нашими рішеннями на Бухарестському саміті та на наступних самітах", - йдеться у заяві.

Так, у НАТО привітали успіх широкомасштабних реформ, проведених в Україні, однак зазначили, що необхідно продовжувати прогрес і долати проблеми, які ще залишились.

"Ми залишаємось зобов'язаними надавати постійну підтримку планам реформ в галузі безпеки та оборони України, в тому числі за допомогою Комплексного пакета допомоги, щоб Україна могла краще забезпечувати свою власну безпеку. Ми вітаємо розвиток співпраці НАТО та України з безпекою Чорного моря. Ми також будемо підтримувати зусилля України, спрямовані на посилення її стійкості до гібридних загроз, у тому числі через активізацію діяльності Платформи Україна-НАТО проти протидії гібридної війни", - йдеться у заяві.

Раніше генеральний секретар організації Північноатлантичного договору Йєнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО, який розпочався у середу в Брюсселі, не очікується прийняття рішення про приєднання України до Програми посилених можливостей (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). 

Зазначимо, на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році члени НАТО запевнили, що Україна та Грузія врешті-решт стануть членами Альянсу.

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