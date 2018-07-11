У НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства

"Незалежна, суверенна та стабільна Україна, яка твердо дотримується принципів демократії та верховенства права, є запорукою євроатлантичної безпеки. Ми твердо переконані в тому, що Україна має право самостійно вирішувати власний майбутній та зовнішньополітичний курс, без втручання ззовні. Зважаючи на переосмислення українських прагнень до членства в НАТО, ми керуємось нашими рішеннями на Бухарестському саміті та на наступних самітах", - йдеться у заяві.

Так, у НАТО привітали успіх широкомасштабних реформ, проведених в Україні, однак зазначили, що необхідно продовжувати прогрес і долати проблеми, які ще залишились.

"Ми залишаємось зобов'язаними надавати постійну підтримку планам реформ в галузі безпеки та оборони України, в тому числі за допомогою Комплексного пакета допомоги, щоб Україна могла краще забезпечувати свою власну безпеку. Ми вітаємо розвиток співпраці НАТО та України з безпекою Чорного моря. Ми також будемо підтримувати зусилля України, спрямовані на посилення її стійкості до гібридних загроз, у тому числі через активізацію діяльності Платформи Україна-НАТО проти протидії гібридної війни", - йдеться у заяві.

Раніше генеральний секретар організації Північноатлантичного договору Йєнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО, який розпочався у середу в Брюсселі, не очікується прийняття рішення про приєднання України до Програми посилених можливостей (Enhanced Opportunities Partnership, EOP).

Зазначимо, на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році члени НАТО запевнили, що Україна та Грузія врешті-решт стануть членами Альянсу.