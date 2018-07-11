В НАТО официально подтвердили стремление Украины к членству

"Независимая, суверенная и стабильная Украина, которая твердо придерживается принципов демократии и верховенства права, является залогом евроатлантической безопасности. Мы твердо убеждены в том, что Украина имеет право самостоятельно решать собственный будущий и внешнеполитический курс, без вмешательства извне. Учитывая переосмысление украинских стремлений к членству в НАТО, мы руководствуемся нашими решениями на Бухарестском саммите и на следующих саммитах", - говорится в заявлении.

Так, в НАТО приветствовали успех широкомасштабных реформ, проводимых в Украине, однако отметили, что необходимо продолжать прогресс и решать проблемы, которые еще остались.

"Мы остаемся обязанными оказывать постоянную поддержку планам реформ в области безопасности и обороны Украины, в том числе с помощью Комплексного пакета помощи, чтобы Украина могла лучше обеспечивать свою собственную безопасность. Мы приветствуем развитие сотрудничества НАТО и Украины с безопасностью Черного моря. Мы также будем поддерживать усилия Украины, направленные на усиление ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе через активизацию деятельности Платформы Украина-НАТО против противодействия гибридной войны", - говорится в заявлении.

Ранее генеральный секретарь организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО, который начался в среду в Брюсселе, не ожидается принятия решения о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей (Enhanced Opportunities Partnership, EOP).

Отметим, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году НАТО заверили, что Украина и Грузия в конце концов станут членами Альянса.