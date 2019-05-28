У Народному фронті ще вирішують, чи йти на вибори до Ради

"Ще не визначились, ще йдуть обговорення, найближчим часом ми вам повідомимо", - зазначив Бурбак, відповідаючи на запитання, у якому форматі піде НФ на вибори. Також він додав, що Арсеній Яценюк не буде йти по мажоритарному округу, а переговори щодо формату участі у виборах з Олександром Турчиновим досі тривають.

"За два тижні вже почнеться активна фаза кампанії і ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча з юридичної точки зору указ (Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради – ред.) є антиконституційним і вибори повинні бути чергові в жовтні цього року. Не встигаємо переформатуватись, але це не забирає права у наших депутатів іти по мажоритарних округах", - пояснив голова фракції.

При цьому він додав, що падіння рейтингів партії пов’язане з тим, що фракція активно діяла у складі коаліції протягом усіх 5 років своєї каденції, тож, очевидно, наражалась на доволі жорстку критику.

Нагадаємо, 24 травня представники "Народного фронту" передали до Конституційного суду України подання щодо конституційності розпуску парламенту, указ про який підписав Президент України Володимир Зеленський.