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У нардепа Куренного вкрали телефон Nokia 3310

У нардепа Куренного вкрали телефон Nokia 3310

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Нардепа Володимира Куренного пограбували. Серед іншого з автомобіля нардепа забрали телефон Nokia 3310. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.

Подія сталася на паркові поблизу гіпермаркета в селі Ходосівка Києв-Святошинського району.

Невідомий розбив праве переднє скло в припакованому автомобілі Land Rover, що належить нардепу. Сам Куренний в цей момент перебував за кермом цього авто. Зловмисник на очах у парламентарія забрав з пасажирського сидіння невелику шкіряну сумку, в якій були документи, банківські карти, травматичний пістолет “Форт” (пізніше сам нардеп уточнив, що в сумці був тільки дозвіл на пістолет), а також телефон Nokia 3310.

Забравши сумку зловмисник сів до припаркованого неподалік автомобіля Volkswagen, який одразу ж поїхав у напрямку Обухова.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.186 ККУ — грабіж. Триває слідство.

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