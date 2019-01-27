Нардеп Куренной підтвердив пограбування

"... вчора практично біля входу в МегаМаркет (я паркувався, щоб піти за покупками - ред.) наче з під землі вискочив один чоловік, і блискавично, розбивши бокове скло у пасажирського сидіння, вихопив сумку, сів у машину (сріблястий Volkswagen) і на очах величезної кількості людей, включаючи до речі і охорону МегаМаркету, помчав. Як пізніше виявилося, його спільник тим часом пробив мені ножем заднє колесо, мабуть, щоб я не гнався за ними. На превеликий розчарування цих відморозків, в сумці крім лоптопа і моїх документів, нічого не було. Ну ще оправа для окулярів і телефон Nokia 3310, а також ліки. Небагатий улов", - написав нардеп.

За його словами в момент нападу він подумав, що щось вибухнуло, а тому не відразу зорієнтувався, що відбувається.

"Потрібно визнати, що поліція прибула дуже швидко. І буквально через якихось пару годин мені повідомили, що документи та футляр з окулярами знайдені. Злодії їх десь викинули", - розповів нардеп.

Він також повідомив, що в сумці не було пістолета для відстрілу гумових куль, а дозвіл на нього.

Як повідомляв УНН, на парковці біля одного з гіпермаркетів з машини народного депутат вкрали сумку з документами і телефоном.