У Нафтогазі заговорили про спільну розробку чорноморського шельфу з Румунією

“Для нас дуже важливо знайти точки дотику, які дозволять нам бути більш привабливими для наших партнерів. Зокрема, мова може йти про спільну розробку шельфу”, — сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що уряд нещодавно ухвалив постанову щодо дозволу НАК “Нафтогаз України” займатися розробкою та видобутком природного газу з шельфових родовищ.

“Для нас це — один з пріоритетів забезпечення енергетичної безпеки і надбання можливості збільшення видобутку газу. Крім того, в цьому може бути зацікавлена також Румунія, яка вже просунулась набагато далі, ніж Україна, в питаннях розробки своєї частини шельфу, і має вже підтверджені запаси газу, але ще не почала розробку”, — зазначила радниця голови правління компанії.

Вона підкреслила, що саме тому український ринок може бути потенційно привабливим і для Румунії.

“Спільна робота з освоєння шельфу може бути також для нас більш привабливою економічно, і створити нам умови для забезпечення безпеки в Чорному морі, оскільки Румунія вже є членом НАТО, і для нас дуже важливо буде забезпечити повну безпеку проведення будь-яких робіт в Чорному морі”, — додала Зеркаль.

Як повідомляв УНН, раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна не використовує весь потенціал корисних копалин, які можуть принести їй 400 млрд доларів за наступні 10 років.