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У Нафтогазі заговорили про спільну розробку чорноморського шельфу з Румунією

У Нафтогазі заговорили про спільну розробку чорноморського шельфу з Румунією

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Спільна з Румунією розробка та видобуток природного газу з шельфових родовищ може, зокрема, посилити безпеку проведення робіт у Чорному морі. Про це сказала радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль під час онлайн-брифінгу “П’ять років газової незалежності України”, передає кореспондент УНН.

“Для нас дуже важливо знайти точки дотику, які дозволять нам бути більш привабливими для наших партнерів. Зокрема, мова може йти про спільну розробку шельфу”, — сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що уряд нещодавно ухвалив постанову щодо дозволу НАК “Нафтогаз України” займатися розробкою та видобутком природного газу з шельфових родовищ.

“Для нас це — один з пріоритетів забезпечення енергетичної безпеки і надбання можливості збільшення видобутку газу. Крім того, в цьому може бути зацікавлена також Румунія, яка вже просунулась набагато далі, ніж Україна, в питаннях розробки своєї частини шельфу, і має вже підтверджені запаси газу, але ще не почала розробку”, — зазначила радниця голови правління компанії.

Вона підкреслила, що саме тому український ринок може бути потенційно привабливим і для Румунії.

“Спільна робота з освоєння шельфу може бути також для нас більш привабливою економічно, і створити нам умови для забезпечення безпеки в Чорному морі, оскільки Румунія вже є членом НАТО, і для нас дуже важливо буде забезпечити повну безпеку проведення будь-яких робіт в Чорному морі”, — додала Зеркаль.

Як повідомляв УНН, раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна не використовує весь потенціал корисних копалин, які можуть принести їй 400 млрд доларів за наступні 10 років.

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