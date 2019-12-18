У Нафтогазі прокоментували угоду операторів ГТС України і Румунії

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прямі угоди за європейськими правилами між оператором газотранспортної системи України та операторами сполучених систем Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини є важливими для того, щоб між ними більше не було російського "Газпрому". Так у Facebook прокоментував виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко підписану угоду між операторами ГТС України та Румунії щодо розблокування трансбалканського газового коридору, передає УНН.