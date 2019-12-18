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У Нафтогазі прокоментували угоду операторів ГТС України і Румунії

У Нафтогазі прокоментували угоду операторів ГТС України і Румунії

Київ • УНН

 • 10979 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прямі угоди за європейськими правилами між оператором газотранспортної системи України та операторами сполучених систем Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини є важливими для того, щоб між ними більше не було російського "Газпрому". Так у Facebook прокоментував виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко підписану угоду між операторами ГТС України та Румунії щодо розблокування трансбалканського газового коридору, передає УНН.

"Ми почали цей процес з Сергієм Макогоном (генеральний директор “Оператора ГТС України” - ред.) ще у 2015 чи навіть 2014 році. Прямі угоди за європейськими правилами між оператором газотранспортної системи України та операторами сполучених систем Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини є важливими для того, щоб між нами більше не було Газпрому, який наразі фактично контролює найважливіші точки цих сполучень систем", - відзначив Вітренко.

Також він зауважив, що такий контроль з боку Газпрому "навіть дав підстави Секретаріату Енергетичного Співтовариства визначити Газпром як "супероператора" газотранспортної системи України (так, це не помилка, саме України)".

"Якщо хочете аналогію, то це фактично передача українського "газового" кордону під контроль України. Після цього ми будемо краще інтегровані у європейський ринок, а це означає вищий рівень енергетичної безпеки та більше можливостей для чесної конкуренції на українському ринку, яка зокрема веде до зниження цін на оптовому ринку", - відзначив менеджер з Нафтогазу.

Нагадаємо, оператори ГТС України та Румунії підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор, що дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну.

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