В Нафтогазе прокомментировали соглашение операторов ГТС Украины и Румынии

"Мы начали этот процесс с Сергеем Макогоном (генеральный директор "Оператора ГТС Украины" - ред.) еще в 2015 или даже 2014 году. Прямые соглашения по европейским правилам между оператором газотранспортной системы Украины и операторами сопряженных систем Румынии, Словакии, Польши, Венгрии важны для того, чтобы между нами больше не было Газпрома, который сейчас фактически контролирует важнейшие точки этих соединений систем", - отметил Витренко.

Также он добавил, что такой контроль со стороны Газпрома "даже дал основания Секретариату Энергетического Сообщества определить Газпром как "супероператора" газотранспортной системы Украины (да, это не ошибка, именно Украины)".

"Если хотите аналогию, то это фактически передача украинской "газовой" границы под контроль Украины. После этого мы будем лучше интегрированы в европейский рынок, а это означает высший уровень энергетической безопасности и больше возможностей для честной конкуренции на украинском рынке, которая в частности ведет к снижению цен на оптовом рынке", - отметил менеджер мз Нафтогаза.

Напомним, операторы ГТС Украины и Румынии подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор, что позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину.