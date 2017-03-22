У "Нафтогазі" припустили, що можуть стати власником "Північних потоків" в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмі

"Ми розуміємо, що у Росії буде складно щось у "Газпрому" забрати, але поза межами Росії "Газпром" має багато активів. До речі, це ті ж частки в "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2". Тобто ми можемо стати щасливими власниками "Північних потоків". Футбольні клуби в них там є ("Шальке" – ред.). Але також в них є газ, який вони транспортують через територію України потім в Словаччину, Австрію, які також може бути використано для стягнення фінансових зобов'язань. Але було б неправильно зараз було ділити шкуру не вбитого ведмедя. Ми отримаємо рішення арбітражу, а потім вирішуватимемо як ці кошти забрати", - зазначив Ю.Вітренко.

Як повідомляв УНН, головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що загальна сума позивних вимог російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі становлять приблизно 50 млрд дол. і можуть зрости на 30 млрд дол. - до 80 млрд дол.