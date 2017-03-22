В "Нафтогазе" предположили, что могут стать владельцем "Северного потока" в случае проигрыша "Газпрома" в Стокгольме

"Мы понимаем, что в России будет сложно что-то у "Газпрома" забрать, но за пределами России у "Газпром" много активов. Кстати, это те же доли в "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". То есть мы можем стать счастливыми обладателями "Северного потока". Футбольные клубы у них там есть ("Шальке" - ред.). Но также у них есть газ, который они транспортируют через территорию Украины затем в Словакию, Австрию, которые также могут быть использованы для взыскания финансовых обязательств. Но было бы неправильно сейчас делить шкуру не убитого медведя. Мы получим решение арбитража, а потом решать как эти средства забрать", - отметил Ю.Витренко.

Как сообщал УНН, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что общая сумма исковых требований российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют примерно 50 млрд долл. и могут вырасти на 30 млрд долл. - до 80 млрд долл.