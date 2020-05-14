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У "Нафтогазі" пояснили скорочення виконавчого директора Вітренка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Скорочення з посади виконавчого директора компанії "Нафтогаз" Юрія Вітренка відбувається в рамках трансформації, бо група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами. Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України" в середу, 13 травня, передає УНН із посиланням на DW.

У "Нафтогазі" пояснили скорочення виконавчого директора Вітренка

Як пояснили в “Нафтогазі”, трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи. “Зокрема, вже реструктуровано низку функцій дивізіону “Інтегрований газ”, довгострокового планування, ринкових досліджень та довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо. Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора групи “Нафтогаз”, — вказано в відповіді на запит видання.

У компанії нагадали про призначення виконавчого директора з трансформації Отто А. Ватерландера, який тепер відповідає за операційні та трансформаційні процеси, зокрема, за впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізації крос-функціональних процесів та розробки баз даних процесів. Інформацію про призначення Ватерландера оприлюднено на сайті “Нафтогазу” 8 травня.

Нагадаємо, директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади 13 травня. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього — боротьба з “Газпромом”. Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління “Нафтогазу України” Андрія Коболєва.

На сайті “Нафтогазу” немає інформації про скорочення посади виконавчого директора НАК.

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