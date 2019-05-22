У НАБУ збільшили кількість кандидатів до Ради громадського контролю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Кількість учасників конкурсу з обрання нового складу Ради громадського контролю при НАБУ збільшено з 44 до 46 кандидатів, які представляють 30 громадських організацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро.
Повідомляється, що після оскарження ще двох осіб було допущено до участі в конкурсі, пакети документів яких відповідали вимогам Положення про Раду громадського контролю.
Вибори нового складу РГК при НАБУ відбудуться 30 травня 2019 року на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро – 15 членів нової РГК оберуть за результатами рейтингового Інтернет-голосування.
Зазначається, що проголосувати за кандидатів зможуть усі громадяни, які проживають на території України.
Результати голосування будуть оприлюднені на сайті Національного бюро 6 червня 2019 року.
Як повідомляв УНН, в Україні стартують вибори до Ради громадського контролю НАБУ.
Нагадаємо, у НАБУ опублікували список кандидатів до Ради громадського контролю.