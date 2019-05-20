У НАБУ опублікували список кандидатів до Ради громадського контролю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У конкурсі з обрання членів до нового складу Ради громадського контролю (РГК) при Національному антикорупційному бюро України, який відбудеться 30 травня 2019 року, візьмуть участь 44 кандидати від 29 громадських організацій. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
Так, повний перелік кандидатів до складу РГК, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ.
Повідомляється, що рейтингове інтернет-голосування відбудеться 30 травня 2019 року з 9:00 до 21:00 на офіційному сайті Бюро.
У конкурсі оберуть 15 членів РГК, які забезпечуватимуть цивільний контроль Національного бюро.
За даними НАБУ, захист процесу голосування від зовнішнього втручання забезпечуватиме Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Моніторинг процесу голосування забезпечуватиме ГО "Електронна демократія".
Зазначається, що голосувати за кандидатів можуть усі громадяни, які проживають на території України. Результати голосування будуть оприлюднені на сайті НАБУ 6 червня 2019 року.
Як повідомляв УНН, в Україні стартують вибори до Ради громадського контролю НАБУ.