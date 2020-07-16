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У НАБУ заявили, що інформація про нібито обшуки в "Укргазбанку" - фейк

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Інформація про обшуки НАБУ в приміщенні "Укргазбанку", який очолював новопризначений голова Національного банку України Кирило Шевченко, не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Інформація про нібито обшуки НАБУ в „Укргазбанку“ та помешканні щойно призначеного голови НБУ Кирила Шевченка не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шевченко розповів про плани на посаді голови НБУ

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили про обшуки у банку, який очолював Шевченко.

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