У НАБУ заявили, що інформація про нібито обшуки в "Укргазбанку" - фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Інформація про обшуки НАБУ в приміщенні "Укргазбанку", який очолював новопризначений голова Національного банку України Кирило Шевченко, не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Інформація про нібито обшуки НАБУ в „Укргазбанку“ та помешканні щойно призначеного голови НБУ Кирила Шевченка не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили про обшуки у банку, який очолював Шевченко.