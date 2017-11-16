У НАБУ заявили про затримання восьмого учасника розкрадання коштів проекту "Стіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. 15 листопада 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали особу, ймовірно задіяну у корупційній схемі з заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення АТО в особливо великих розмірах – так званий проект "Стіна", передає УНН з посиланням на прес-центр НАБУ.
"За даними слідства, ця особа виступила пособником у заволодінні бюджетними коштами службовими особами Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та керівниками підприємств-генпідрядників", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як встановили детективи НАБУ, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону.
Всього, відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених для інженерно-технічного облаштування кордону, якими у подальшому заволоділи учасники злочинної схеми.
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Наразі з затриманим проводяться слідчі дії, вирішується питання повідомлення йому про підозру, а також обрання запобіжного заходу.
Крім того, за результатами проведених обшуків детективи НАБУ вилучили понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема й тих, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами, а також декілька сотень тисяч готівки.
Нагадуємо, розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року. Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн. Наразі семеро учасників розтрати коштів проекту "Стіна" арештовані, сумарний розмір визначених судом застав – 25,5 млн грн.