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У НАБУ заявили про затримання восьмого учасника розкрадання коштів проекту "Стіна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. 15 листопада 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали особу, ймовірно задіяну у корупційній схемі з заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення АТО в особливо великих розмірах – так званий проект "Стіна", передає УНН з посиланням на прес-центр НАБУ.

"За даними слідства, ця особа виступила пособником у заволодінні бюджетними коштами службовими особами Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та керівниками підприємств-генпідрядників", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як встановили детективи НАБУ, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону.

Всього, відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених для інженерно-технічного облаштування кордону, якими у подальшому заволоділи учасники злочинної схеми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: САП: всі семеро учасників розтрати коштів проекту "Стіна" арештовані

Наразі з затриманим проводяться слідчі дії, вирішується питання повідомлення йому про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Крім того, за результатами проведених обшуків детективи НАБУ вилучили понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема й тих, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами, а також декілька сотень тисяч готівки.

Нагадуємо, розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року. Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн. Наразі семеро учасників розтрати коштів проекту "Стіна" арештовані, сумарний розмір визначених судом застав – 25,5 млн грн.

Українські Національні Новини

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