В НАБУ заявили о задержании восьмого участника хищения средств проекта "Стена"

"По данным следствия, этот человек выступил пособником в завладении бюджетными средствами должностными лицами Государственной пограничной службы Украины (далее - ГПСУ) и руководителями предприятий-генподрядчиков", - говорится в сообщении.

В частности, как установили сыщики НАБУ, задержаный организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генеральных подрядчиков, привлеченных должностными лицами ГПСУ для осуществления мероприятий по инженерно-техническому обустройству границы.

Всего, согласно данным следствия, с участием этого предприятия конвертировано в наличные более 10 млн грн, выделенных для инженерно-технического обустройства границы, которыми в дальнейшем завладели участники преступной схемы.

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Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос сообщение ему о подозрении, а также избрание меры пресечения.

Кроме того, по результатам проведенных обысков детективы НАБУ изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в преступной схеме завладения бюджетными средствами, а также несколько сотен тысяч наличных.

Напоминаем, расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн. Сейчас семеро участников растраты средств проекта "Стена" арестованы, суммарный размер определенных судом залогов - 25,5 млн грн.