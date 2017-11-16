В НАБУ заявили о задержании восьмого участника хищения средств проекта "Стена"

ukru
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 17809 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 49221 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 68967 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 75978 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 76938 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62382 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99702 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100726 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 131289 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116082 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 108081 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 86949 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 107110 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 111242 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

12:00 • 49970 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 111242 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 134747 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 131289 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 132938 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 155643 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 29763 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 111423 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 118476 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 119224 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 124340 просмотра
Актуальное
В НАБУ заявили о задержании восьмого участника хищения средств проекта "Стена"

В НАБУ заявили о задержании восьмого участника хищения средств проекта "Стена"

Киев  •  УНН

 • 11149 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. 15 ноября 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали человека, вероятно задействованного в коррупционной схеме с завладения средствами государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения АТО в особо крупных размерах - так называемый проект "Стена", передает УНН со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

"По данным следствия, этот человек выступил пособником в завладении бюджетными средствами должностными лицами Государственной пограничной службы Украины (далее - ГПСУ) и руководителями предприятий-генподрядчиков", - говорится в сообщении.

В частности, как установили сыщики НАБУ, задержаный организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генеральных подрядчиков, привлеченных должностными лицами ГПСУ для осуществления мероприятий по инженерно-техническому обустройству границы.

Всего, согласно данным следствия, с участием этого предприятия конвертировано в наличные более 10 млн грн, выделенных для инженерно-технического обустройства границы, которыми в дальнейшем завладели участники преступной схемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САП: все семеро участников растраты средств проекта "Стена" арестованы

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос сообщение ему о подозрении, а также избрание меры пресечения.

Кроме того, по результатам проведенных обысков детективы НАБУ изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в преступной схеме завладения бюджетными средствами, а также несколько сотен тысяч наличных.

Напоминаем, расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн. Сейчас семеро участников растраты средств проекта "Стена" арестованы, суммарный размер определенных судом залогов - 25,5 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы