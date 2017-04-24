У НАБУ взялися за перевірку тендерів на ремонти доріг

Він зауважив, що в провадженні НАБУ є декілька кримінальних справ за фактами розкрадання державних коштів під час ремонтів доріг. Але на сьогоднішній день залишається невирішеним питання участі в тендерах компаній, які є фігурантами кримінальних проваджень за фактами недобросовісного виконання ремонтів доріг та заволодіння державними коштами.

“У мене недавно була робоча зустріч із головою "Укравтодору" паном Новаком, і, в принципі, ми з ним домовилися щодо певної співпраці та доступу до інформації, аби цих справ було більше, тому що ми знаємо, яка це величезна проблема для України”, — наголосив А.Ситник.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон закликав журналістів допомогти уряду в питанні контролю якості виконання робіт під час ремонту доріг.

Як раніше повідомляв УНН, активними учасниками тендерів на ремонти доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, обвинувачені правоохоронцями у заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія “ПБС”, викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, нещодавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн. Крім того, зараз вона претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.



Компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу п’яти тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на загальну суму майже 5 млн грн.



При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.



Також УНН повідомляв про розігрування тендерів на ремонт доріг між двома учасниками. Так, лише протягом другого півріччя 2016 року та першого кварталу 2017 року дві компанії — “Автомагістраль-Південь” і товариство з обмеженою відповідальністю “Онур Конструкціон Інтернешнл” — узяли участь у більш ніж десяти тендерах щодо поточного середнього та капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області.



Водночас на тлі заяв прем’єр-міністра В.Гройсмана та профільного міністра В.Омеляна про те, що 90% українських доріг перебувають в аварійному стані, обласні служби автомобільних доріг продовжують замовляти середні поточні ремонти замість капітальних.