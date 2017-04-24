В НАБУ взялись за проверку тендеров на ремонты дорог

Он отметил, что в производстве НАБУ есть несколько уголовных дел по фактам хищения государственных средств при ремонтах дорог. Но на сегодняшний день остается нерешенным вопрос участия в тендерах компаний, которые являются фигурантами уголовных производств по фактам недобросовестного выполнения ремонтов дорог и завладения государственными средствами.

“У меня недавно была рабочая встреча с главой "Укравтодора" господином Новаком, и, в принципе, мы с ним договорились об определенном сотрудничестве и доступе к информации, чтобы этих дел было больше, потому что мы знаем, какая это огромная проблема для Украины” , – отметил А.Сытник.

Напомним, вице-премьер-министр Владимир Кистион призвал журналистов помочь правительству в вопросе контроля качества выполнения работ при ремонте дорог.

Как ранее сообщал УНН, активными участниками тендеров по ремонту дорог остаются фигуранты уголовных производств, которых правоохранители обвиняют в завладении государственными средствами.

Так, например, компания “ПБС”, уличенная в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.



Компания “Автомагистраль”, которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания “Автомагистраль” стала победителем сразу пяти тендеров Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.



При этом следует заметить, что в этих тендерах компания “Автомагистраль” была единственным участником торгов.



Также УНН сообщал о разыгрывании тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Так, только в течение второго полугодия 2016 года и первого квартала 2017 года две компании — “Автомагистраль-Юг” и общество с ограниченной ответственностью “Онур Конструкцион Интернешнл” — приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, которые проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.



В то же время на фоне заявлений премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.