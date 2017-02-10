У НАБУ розслідують розтрату держкоштів під час закупівлі медобладнання у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами “Запорізької обласної клінічної лікарні” та розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівель у 2012 та 2015 роках. Про це УНН повідомили в Національному антикорупційному бюро.
“В ході досудового розслідування перевіряються обставини закупівлі ЗОКЛ 26 автомобілів швидкої медичної допомоги у 2012 році у ТОВ “Торгівельно-фінансова компанія „ЛАЗ“ за 13 млн. грн., а також закупівлі ангіографічної системи у 2015 році у ТОВ „Сінергус“ за 24,9 млн. грн.
У кримінальному провадженні здійснюються всі необхідні слідчі дії, стан досудового розслідування перебуває на постійному контролі керівництва”, — повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, у січні 2016 року правоохоронці провели обшуки у головного лікаря “Запорізької обласної клінічної лікарні” І.Шишки в рамках кримінального провадження про закупівлю лікарнею ангіографа по завищеній ціні.
Раніше “Наші гроші” повідомили, Запорізька лікарня придбала ангіограф 24,9 млн. грн.
Вказане медобладнання швейцарська фірма “Medlogistics GmbH” отримала від австрійської компанії “ESA Logistic GmbH”, яка, в свою чергу, придбала обладнання у словацької компанії “InMed s.r.o.” — офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation.
За умовами початкового контракту вартість ангіографу складала 401 тис. євро (за курсом НБУ на день здійснення оплати — 10,13 млн. грн.), що в більш ніж в два рази нижче від витрачених бюджетних коштів.
“Для приховування реальної вартості товару й злочинної схеми розкрадання коштів, фірма „Сінергус“ перерахувало на рахунок „Medlogistics GmbH“, для послідуючого отримання „InMed s.r.o.“, 10,6 млн. грн. (в євро) в якості оплати за зовсім іншими, раніше вже виконаними контрактами. Решту 14,76 млн. грн., як різницю коштів від реальної вартості товару і отриманою сумою від обласної лікарні, „Сінергус“ перерахувало на свій депозитний рахунок”, — повідомили “Наші гроші”.
Додамо, що столичні правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового. За даними слідства до корупційних тендерів, зокрема, знову може бути причетна словацька фірма “InMed s.r.o.”.