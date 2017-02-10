В НАБУ расследуют растрату госсредств при закупке медоборудования в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "Запорожской областной клинической больницы" и растраты бюджетных средств при осуществлении закупок в 2012 и 2015 годах. Об этом УНН сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
"В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства закупки ЗОКБ 26 автомобилей скорой медицинской помощи в 2012 году у ООО "Торгово-финансовая компания "ЛАЗ" за 13 млн. грн., а также закупки ангиографической системы в 2015 году в ООО "Синергус" за 24 9 млн. грн.
В уголовном производстве осуществляются все необходимые следственные действия, состояние досудебного расследования находится на контроле руководства", - сообщили правоохранители.
Напомним, в январе 2016 года правоохранители провели обыски у главного врача "Запорожской областной клинической больницы" И.Шишки в рамках уголовного производства о закупке больницей ангиографа по завышенной цене.
Ранее "Наши деньги" сообщили, что Запорожская больница приобрела ангиограф за 24,9 млн. грн.
Указанное оборудование швейцарская фирма "Medlogistics GmbH" получила от австрийской компании "ESA Logistic GmbH", которая, в свою очередь, приобрела оборудование в словацкой компании "InMed sro" - официального дилера Toshiba Medical Systems Corporation.
По условиям первоначального контракта стоимость ангиографа составляла 401 тыс. евро (по курсу НБУ на день осуществления оплаты - 10,13 млн. грн.), что более чем в два раза ниже затраченных бюджетных средств.
"Для сокрытия реальной стоимости товара и преступной схемы хищения средств, фирма "Синергус" перечислила на счет "Medlogistics GmbH", для последующего получения "InMed sro", 10,6 млн. грн. (в евро) в качестве оплаты за совсем другими, ранее уже выполненным контрактам. Остальные 14,76 млн. грн., как разницу средств от реальной стоимости товара и полученной суммой от областной больницы, "Синергус" перечислило на свой депозитный счет", - сообщили "Наши деньги".
Добавим, что столичные правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудование под видом нового. По данным следствия к коррупционным тендерам, в частности, вновь может быть причастна словацкая фирма "InMed sro".