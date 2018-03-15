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У НАБУ розповіли, у якій справі проводили обшук у ДМС Київщини

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро України вчора проводили обшуки в Управлінні Державної міграційної служби у Київській області у межах розслідування за фактом можливого отримання хабарів представниками суду та чиновниками за посередництва адвокатів для отримання особами громадянства. Про це повідомили у прес-службі НАБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 14 березня 2018 року провели обшуки у службових кабінетах посадових осіб Управління Державної міграційної служби в Київській області”, — розповіли у прес-службі.

У НАБУ пояснили, що слідчі дії відбувалися в межах розслідування кримінального провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди представниками судової та виконавчої гілок влади за посередництва адвокатів та приватних осіб за винесення завідомо неправосудних судових рішень та подальше протиправне сприяння в отриманні особами громадянства України.

“В ході слідчих дій вилучені матеріали, які долучені до кримінального провадження”, — уточнили у Бюро.

Слідством, як поінформували у відомстві, досліджуються можливі дії групи посередників, які разом з представниками судової гілки влади готували документи, на підставі яких згодом виносилися судові рішення про встановлення юридичних фактів наявності буцім-то у іноземців родичів, які мешкали на території сучасної України на початку ХХ сторіччя.

“В подальшому ці судові рішення разом з іншими, в тому числі підробленими документами, подавалися до територіальних органів Державної міграційної служби, якими у найкоротші терміни приймалися рішення про визнання осіб громадянами України на підставі ст. 8 Закону України „Про громадянство України“ та видачу вказаним особам паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі й біометричних документів, які використовуються для безвізових подорожей”, — розповіли у НАБУ.

Як повідомляв УНН, 15 березня співробітники Національного антикорупційного бюро України проводили обшук в управлінні Державної міграційної служби у Київській області. 

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