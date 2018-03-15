В НАБУ рассказали, по какому делу проводили обыск в ГМС Киевской области

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вчера проводили обыски в Управлении Государственной миграционной службы в Киевской области в рамках расследования по факту возможного получения взяток представителями суда и чиновниками при посредничестве адвокатов для получения лицами гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в ответе на информационный запрос УНН.