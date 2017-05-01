У НАБУ повідомили, що 63 їхні співробітники є учасниками бойових дій

“За результатами конкурсів співробітниками НАБУ стали 560 осіб. 38 із них мають вчені звання: 27 кандидатів юридичних наук, 6 — економічних, 2 — технічних, по одному — політичних, медичних наук та наук із фізичного виховання і спорту. 63 працівники Бюро є учасниками бойових дій. Наймолодшому працівнику 23 роки, найстаршому — 62”, — йдеться у повідомленні.

У НАБУ поінформували, що на сьогодні у підрозділах Бюро працюють 158 детективів, серед яких 14 жінок. При цьому, уточнили у відомстві, 27 детективів НАБУ раніше не працювали у правоохоронних органах або на державній службі.

У Бюро нагадали, що 16 квітня 2017 року Національне антикорупційне бюро відзначило свою другу річницю. Два роки тому, — а саме 16 квітня 2015 року — Президент України підписав два укази — про утворення Національного антикорупційного бюро та про призначення Артема Ситника його директором.

Нагадаємо, НАБУ опублікувало відео до другої річниці своєї роботи.