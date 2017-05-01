В НАБУ сообщили, что 63 их сотрудника являются участниками боевых действий

“По результатам конкурсов сотрудниками НАБУ стали 560 человек. 38 из них имеют ученые звания: 27 кандидатов юридических наук, 6 — экономических, 2 — технических, по одному — политических, медицинских наук и наук по физическому воспитанию и спорту. 63 работника Бюро являются участниками боевых действий. Самому молодому работнику 23 года, самому старшему — 62”, — говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что сегодня в подразделениях Бюро работают 158 детективов, среди которых 14 женщин. При этом, уточнили в ведомстве, 27 детективов НАБУ ранее не работали в правоохранительных органах или на государственной службе.

В Бюро напомнили, что 16 апреля 2017 года Национальное антикоррупционное бюро отметило свою вторую годовщину. Два года назад, — а именно 16 апреля 2015 года — Президент Украины подписал два указа — о создании Национального антикоррупционного бюро и о назначении Артема Сытника его директором.

Напомним, НАБУ опубликовало видео ко второй годовщине своей работы.