У НАБУ повідомили про підозру ще одному затриманому екс-посадовцю ДПЗКУ

Ще одного (четвертого затриманого — ред.) підозрюють в пособництві зловживання службовим становищем і прийняття обіцянки неправомірної вигоди іншими підозрюваними (екс-керівниками ДПЗКУ). Дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, трьом особам повідомили про підозру в завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація України” у розмірі понад 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, суд арештував з можливістю внесення застави екс-посадовців ДПЗКУ.