У НАБУ повідомили про підозру ще одному затриманому екс-посадовцю ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 27 січня повідомили про підозру четвертого затриманого-учасника корупційної схеми ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (ДПЗКУ). Про це йдеться на офіційній сторінці НАБУ у Facebook, передає УНН.
Ще одного (четвертого затриманого — ред.) підозрюють в пособництві зловживання службовим становищем і прийняття обіцянки неправомірної вигоди іншими підозрюваними (екс-керівниками ДПЗКУ). Дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, трьом особам повідомили про підозру в завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація України” у розмірі понад 60 мільйонів доларів.
Нагадаємо, суд арештував з можливістю внесення застави екс-посадовців ДПЗКУ.