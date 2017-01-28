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У НАБУ повідомили про підозру ще одному затриманому екс-посадовцю ДПЗКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 27 січня повідомили про підозру четвертого затриманого-учасника корупційної схеми ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (ДПЗКУ). Про це йдеться на офіційній сторінці НАБУ у Facebook, передає УНН.

Ще одного (четвертого затриманого — ред.) підозрюють в пособництві зловживання службовим становищем і прийняття обіцянки неправомірної вигоди іншими підозрюваними (екс-керівниками ДПЗКУ). Дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, трьом особам повідомили про підозру в завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація України” у розмірі понад 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, суд арештував з можливістю внесення застави екс-посадовців ДПЗКУ.

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