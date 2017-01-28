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В НАБУ сообщили о подозрении еще одному задержанному экс-чиновнику ГПЗКУ

В НАБУ сообщили о подозрении еще одному задержанному экс-чиновнику ГПЗКУ

Киев • УНН

 • 9406 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 27 января сообщили о подозрении четвертому задержанному -участнику коррупционной схемы ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ). Об этом говорится на официальной странице НАБУ в Facebook, передает УНН.

Еще одного (четвертого задержанного - ред.) подозревают в пособничестве злоупотреблением служебным положением и в принятии обещания неправомерной выгоды другими подозреваемыми (экс-руководителями ГПЗКУ). Действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, трем лицам сообщили о подозрении в нанесении ущерба ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" в размере более 60 миллионов долларов.

Напомним, суд арестовал с возможностью внесения залога экс-чиновников ГПЗКУ.

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