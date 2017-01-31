У НАБУ повідомили про нову форму рейдерства

“Зараз масово йдуть звернення про втручання в реєстр нерухомості і що законний власник просто викидається”, — розповів А.Ситник, зазначивши, що це нова форма рейдерства в Україні.

Він додав, що матиме з цього приводу сьогодні, 31 січня, робочу зустріч з міністром юстиції Павлом Петренком.

Як повідомляв УНН, 8 вересня 2016 року Міністерство юстиції України передало Національному антикорупційому бюро матеріали щодо спроб рейдерських захоплень.