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У НАБУ повідомили про нову форму рейдерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні з'явилася нова форма рейдерства. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

“Зараз масово йдуть звернення про втручання в реєстр нерухомості і що законний власник просто викидається”, — розповів А.Ситник, зазначивши, що це нова форма рейдерства в Україні.

Він додав, що матиме з цього приводу сьогодні, 31 січня, робочу зустріч з міністром юстиції Павлом Петренком.

Як повідомляв УНН, 8 вересня 2016 року Міністерство юстиції України передало Національному антикорупційому бюро матеріали щодо спроб рейдерських захоплень.

Українські Національні Новини

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