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В НАБУ сообщили о новой форме рейдерства

В НАБУ сообщили о новой форме рейдерства

Киев • УНН

 • 7981 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине появилась новая форма рейдерства. Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Сейчас массово идут обращения о вмешательстве в реестр недвижимости и законный владелец просто выбрасывается", - рассказал А.Сытник, отметив, что это новая форма рейдерства в Украине.

Он добавил, что будет по этому поводу сегодня, 31 января, иметь рабочую встречу с министром юстиции Павлом Петренко.

Как сообщал УНН, 8 сентября 2016 г. Министерство юстиции Украины передало Национальному Антикоррупционному бюро материалы о попытках рейдерских захватов.

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