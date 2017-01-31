В НАБУ сообщили о новой форме рейдерства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине появилась новая форма рейдерства. Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Сейчас массово идут обращения о вмешательстве в реестр недвижимости и законный владелец просто выбрасывается", - рассказал А.Сытник, отметив, что это новая форма рейдерства в Украине.
Он добавил, что будет по этому поводу сегодня, 31 января, иметь рабочую встречу с министром юстиции Павлом Петренко.
Как сообщал УНН, 8 сентября 2016 г. Министерство юстиции Украины передало Национальному Антикоррупционному бюро материалы о попытках рейдерских захватов.