У НАБУ підтвердили обшуки у голови Окружного адмінсуду Києва вдома і в приміщенні суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України на підставі ухвали судді здійснюють слідчі дії за місцем проживання голови Окружного адміністративного суду Києва та у приміщенні суду у справі щодо його незаконного збагачення, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
“Зранку 26 травня детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді проводять слідчі дії (обшуки) за місцем проживання голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та в приміщеннях цього суду”, — зазначили у прес-службі.
У НАБУ уточнили, що обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення Голови ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України).
“Будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності Бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення Першого заступника Директора Національного бюро Гізо Углави, є відверто спекулятивними та не мають підтвердження”, — зазначили у Бюро.
У НАБУ також підкреслили, що розслідування за фактом незаконного збагачення голови ОАСК розпочато детективами НАБУ 9.12.2016. Тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави, зареєстрована в ОАСК 11.04.2017.
Загалом, починаючи з грудня 2015 в роботі ОАСК було 28 справ, відповідачем у яких виступало НАБУ, додали у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні в Окружному адміністративному суді Києва пройшли обшуки.
Як повідомляв УНН, в Окружному адмінсуді не знають, що працівники НАБУ вилучили з суду під час обшуків.