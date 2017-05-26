В НАБУ подтвердили обыски у главы Окружного админсуда Киева дома и в помещении суда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на основании постановления судьи осуществляют следственные действия по месту жительства главы Окружного административного суда Киева и в помещении суда по делу о его незаконного обогащения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят следственные действия (обыски) по месту жительства главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) и в помещениях этого суда", - отметили в пресс-службе.
В НАБУ уточнили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 на основании анализа электронной декларации по факту возможного незаконного обогащения главы ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).
"Любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом об обжаловании назначения Первого заместителя Директора Национального бюро Гизо Углавы, откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения", - отметили в Бюро.
В НАБУ также подчеркнули, что расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9.12.2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углава, зарегистрированная в ОАСК 11.04.2017.
В целом, начиная с декабря 2015 в работе ОАСК было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ, добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня в Окружном административном суде Киева прошли обыски.
Как сообщал УНН, в Окружном административном суде не знают , что работники НАБУ изъяли из суда во время обысков.