В НАБУ подтвердили обыски у главы Окружного админсуда Киева дома и в помещении суда

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40733 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 99610 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 112792 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 125465 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 145515 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159752 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123173 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138823 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189788 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291184 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.7м/с
77%
Популярные новости

Фальсифицированное масло и сыр: ДОТ Минобороны оштрафовал ряд поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 млн грн

7 апреля, 17:06 • 11761 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12572 просмотра

Мексика хочет избежать ответных пошлин против США

7 апреля, 17:30 • 10770 просмотра

Норвегия выделила Украине более 415 млн евро на артиллерийские боеприпасы

7 апреля, 17:41 • 10466 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13386 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187937 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244336 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445954 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398943 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484014 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27715 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27442 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42194 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64511 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70955 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В НАБУ подтвердили обыски у главы Окружного админсуда Киева дома и в помещении суда

Киев • УНН

 • 7692 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на основании постановления судьи осуществляют следственные действия по месту жительства главы Окружного административного суда Киева и в помещении суда по делу о его незаконного обогащения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ подтвердили обыски у главы Окружного админсуда Киева дома и в помещении суда

"Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят следственные действия (обыски) по месту жительства главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) и в помещениях этого суда", - отметили в пресс-службе.

В НАБУ уточнили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 на основании анализа электронной декларации по факту возможного незаконного обогащения главы ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).

"Любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом об обжаловании назначения Первого заместителя Директора Национального бюро Гизо Углавы, откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения", - отметили в Бюро.

В НАБУ также подчеркнули, что расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9.12.2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углава, зарегистрированная в ОАСК 11.04.2017.

В целом, начиная с декабря 2015 в работе ОАСК было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ, добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Окружном административном суде Киева прошли обыски.

Как сообщал УНН, в Окружном административном суде не знают , что работники НАБУ изъяли из суда во время обысков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.85
Bitcoin
$80,612.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,013.94
Ethereum
$1,591.23