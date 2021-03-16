У МЗС заявили, що не бачать передумов для повернення ЄС до "business as usual" з РФ

Цитата

“Нам відомо, що наприкінці березня в Європейському Союзі має відбутися дискусія щодо стратегії відносин з Російською Федерацією. Наразі принципово важливим є збереження п’яти фундаментальних принципів ставлення ЄС до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці то немає жодних передумов для повернення до „business as usual“ з Росією. Ми розраховуємо на підтримку цієї політики з боку Словенського головування. Переглядати відносини з Росією в кращий бік можна буде лише після того, як сама Росія почне поводити себе краще”, — розповів Кулеба.

Доповнення

Кулеба заявив, що Україна розраховує на підтримку Словенії під час її головування у Раді Європейського Союзу в другому півріччі цього року.

Раніше

Днями Bloomberg повідомив, що деякі високопоставлені європейські чиновники, в тому числі з Німеччини, наполягають на відмові від "войовничої" стратегії в діалозі з Москвою.