У МЗС запрацює оновлена Рада експортерів та інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ запрацює оновлена Рада експортерів та інвесторів. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу 30 березня, передає УНН.
Так, зі слів Кулеби, задача міністерства полягає у тому, щоб допомагати бізнесу на зовнішніх ринках у складні часи.
З цією метою незабаром буде оновлена Рада експортерів та інвесторів при МЗС та розроблені алгоритми взаємодії із зацікавленим бізнесом.
“Для нас в МЗС зараз важливо допомогти українському бізнесу зберегти їх позиції на світових ринках. Але ми бачимо пандемію не лише як виклик. Це ще і можливість для українських експортерів вийти на нові ринки. Я хочу запевнити, що Міністерство закордонних справ з обох питань буде для них надійним партнером”, — зазначив міністр.
Він нагадав, що поточний тиждень у МЗС буде тижнем Азії.
“Ми на цьому тижні будемо займатися Азією, але в подальшому, ми так само будемо займатися й іншими важливими для України ринками”, — анонсував Кулеба.
Як повідомляв УНН, МЗС домовлятиметься з азійськими колегами щодо підтримки українських експортерів.