У МЗС закликають українців, які "застрягли" за кордоном, не купувати авіаквитки до України

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам, які "застрягли" за кордоном, не купувати квитки на рейси до України на дати після 16 березня. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.