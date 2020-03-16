У МЗС закликають українців, які "застрягли" за кордоном, не купувати авіаквитки до України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам, які "застрягли" за кордоном, не купувати квитки на рейси до України на дати після 16 березня. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Надходять скарги людей: "що ж робити, купили квиток?". У мене наразі прохання лише одне – не купуйте додаткові квитки, навіть на після 17 числа. Люди можуть зайти у якусь онлайн-систему і побачити, що можна придбати квиток до Києва, наприклад, на 18-е березня. У мене прохання: дорогі українці, не купуйте. Це просто можуть бути збої у системі бронювання, або хтось щось не встиг підчистити. Дочекайтесь офіційної комунікації МЗС і Мінінфраструктури про те, якими будуть моделі вашого вивезення літаками з країн, у яких ви застрягли", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що офіційно, відповідно до постанови КМУ, пасажирське сполучення, у тому числі авіаційне, буде закрито з 00:00 в ніч з 16 на 17 березня.
"Все, що відбуватиметься після цього часу – ми додатково поінформуємо для того, щоб люди знали чітко, який буде алгоритм їх вивезення", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба про українців, які застрягли в Єгипті: повернути громадян назад мають "героїчні" туроператори.