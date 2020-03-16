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У МЗС закликають українців, які "застрягли" за кордоном, не купувати авіаквитки до України

У МЗС закликають українців, які "застрягли" за кордоном, не купувати авіаквитки до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам, які "застрягли" за кордоном, не купувати квитки на рейси до України на дати після 16 березня. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Надходять скарги людей: "що ж робити, купили квиток?". У мене наразі прохання лише одне – не купуйте додаткові квитки, навіть на після 17 числа. Люди можуть зайти у якусь онлайн-систему і побачити, що можна придбати квиток до Києва, наприклад, на 18-е березня. У мене прохання: дорогі українці, не купуйте. Це просто можуть бути збої у системі бронювання, або хтось щось не встиг підчистити. Дочекайтесь офіційної комунікації МЗС і Мінінфраструктури про те, якими будуть моделі вашого вивезення літаками з країн, у яких ви застрягли", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що офіційно, відповідно до постанови КМУ, пасажирське сполучення, у тому числі авіаційне, буде закрито з 00:00 в ніч з 16 на 17 березня.

"Все, що відбуватиметься після цього часу – ми додатково поінформуємо для того, щоб люди знали чітко, який буде алгоритм їх вивезення", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба про українців, які застрягли в Єгипті: повернути громадян назад мають "героїчні" туроператори.

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