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В МИДе призывают украинцев, которые "застряли" за границей, не покупать авиабилеты в Украину

В МИДе призывают украинцев, которые "застряли" за границей, не покупать авиабилеты в Украину

Киев  •  УНН

 • 13186 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам, которые "застряли" за границей, не покупать билеты на рейсы в Украину на даты после 16 марта. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Поступают жалобы людей: "что же делать, купили билет?". У меня пока просьба только одна - не покупайте дополнительные билеты, даже на после 17 числа. Люди могут зайти в какую-то онлайн-систему и увидеть, что можно приобрести билет в Киев, например, на 18-е марта. У меня просьба: дорогие украинцы, не покупайте. Это просто могут быть сбои в системе бронирования, или кто-то не успел подчистить. Дождитесь официальной коммуникации МИДа и Мининфраструктуры о том, какими будут модели вашего вывоза самолетами из стран, в которых вы застряли", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что официально, согласно постановлению КМУ, пассажирское сообщение, в том числе авиационное, будет закрыто с 00:00 в ночь с 16 на 17 марта.

"Все, что будет происходить после этого времени - мы дополнительно проинформируем для того, чтобы люди знали четко, какий будет алгоритм их вывоза", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба об украинцах, которые застряли в Египте: вернуть граждан назад должны "героические" туроператоры.

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