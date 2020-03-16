В МИДе призывают украинцев, которые "застряли" за границей, не покупать авиабилеты в Украину

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам, которые "застряли" за границей, не покупать билеты на рейсы в Украину на даты после 16 марта. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.