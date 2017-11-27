У МЗС закликали ОБСЄ вжити політичних заходів для звільнення Сущенка

У коментарі зазначили, що Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міського суду від 27 листопада продовжити на 2 місяці, до 30 січня, термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями.

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“Суд вкотре відмовив захисту у зміні запобіжного заходу щодо Романа Сущенка на інший, непов’язаний з триманням під вартою, що свідчить про тиск на нього та упередженість російських судових органів. Закритий режим судового засідання, відхилення судом клопотання про допуск консула до участі в судовому засідання як громадського захисника, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом Російської Федерації, підтверджують цілеспрямований політичний характер справи проти Романа Сущенка”, — йдеться у повідомленні.

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У МЗС також закликали світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції та Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вжити всіх можливих правових та політичних заходів з метою звільнення та повернення в Україну громадянина України — журналіста Романа Сущенка.

Нагадаємо, Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.